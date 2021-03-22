«Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» и приблизился к топ-4 на расстояние трёх очков

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» в перенесённом матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой «шпор» со счётом 2:0.
На 29-й минуте вингер лондонцев Лукас Моура после классной стеночки с Гарри Кейном прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где Винисиусу Мораису оставалось поразить уже пустые ворота.
На 67-й минуте защитник «Виллы» Мэтти Кэш сфолил на краю своей штрафной, свалив Гарри Кейна, за что судья назначил пенальти в ворота хозяев. Исполнять одиннадцатиметровый пошёл Гарри Кейн и уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот, установив окончательный счёт матча.
Видео реализованного пенальти в исполнении Гарри Кейна
«Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от чётвертого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов на следующий сезон, на три очка. «Астон Вилла» (41) — на 10-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.
- 22 марта 2021
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