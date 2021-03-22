«ПСЖ» обыграл «Лион» в матче с шестью голами и вышел на первое место в Лиге 1

В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Лион». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась с счётом 4:2.
На 15-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе. Марсело неудачно отразил прострел Кина, мяч отлетел к Верратти, а затем попал к Мбаппе, который сразу же расстрелял ворота с края штрафной. На 32-й минуте Данилу увеличил преимущество парижан. Кимпембе зацепился за мяч на краю штрафной и отправил его Маркиньосу, тот сделал скидку на свободного Данилу, а португалец спокойно пробил в нижний угол.
Анхель Ди Мария довёл счёт до разгромного. Аргентинец исполнил подачу к границе вратарской «Лиона», где никто из игроков не коснулся мяча, и он влетел в дальний угол ворот Лопеша. На 52-й минуте Мбаппе оформил дубль. Спустя 10 минут Ислам Слимани отыграл один мяч. В концовке встречи Максвелл Корне забил ещё один гол «Лиона».
«ПСЖ» набрал 63 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лион» (60) занимает третье место.
- 22 марта 2021
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