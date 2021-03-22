Гарри Кейн: предыдущая неделя стала позорной для «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился впечатлениями от победы в матче английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» со счётом 2:0.

«Эта победа нам была невероятно нужна. Предыдущую пару игр мы провели не очень хорошо. Мы знали, что должны на это отреагировать. Мы не хотели уйти на матчи сборных с тремя поражениями подряд. Ребята сыграли отлично, мы заслужили победу.

В последних матчах мы играли ниже своего уровня. Приятно, что нам удалось выиграть. Все игроки боролись и не жалели себя. Именно такой настрой нам нужен на оставшиеся игры сезона, чтобы побороться за место в четвёрке. Предыдущая неделя стала позорной для нас», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»

На минувшей неделе «Тоттенхэм» сенсационно вылетел из Лиги Европы, проиграв загребскому «Динамо» в дополнительное время.