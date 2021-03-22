«РБ Лейпциг» заменит Юпамекано защитником, которого пытались купить «Локомотив» и «Милан»

Защитник «Страсбурга» Мохамед Симакан продолжит карьеру в «РБ Лейпциг», утверждает журналист Sky Макс Билефельд в своём «твиттере».



По информации источника, в последние дни клубы согласовали последние детали перехода футболиста в летнее трансферное окно. Симакан уже подписал контракт с «РБ Лейпциг» на пять лет. Сумма сделки составит € 17 млн с учётом бонусов. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.



Как ранее сообщал Билефельд, Симакан станет заменой защитнику Деотшанкюлю Юпамекано, который в летнее межсезонье присоединится к мюнхенской «Баварии».



Ранее заполучить Симакана пытались «Милан» и московский «Локомотив». «Железнодорожники» предлагали за француза € 12 млн, «россонери» — больше, однако ни одна из сделок так и не состоялась.



В нынешнем сезоне 20-летний защитник провёл 19 матчей в чемпионате Франции (все — в основе), забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и получил 2 жёлтые карточки.

Защитники «Баварии», «Атлетико Мадрид» и «РБ Лейпциг» — в списке трансферных целей «Челси»