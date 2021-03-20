Защитники «Баварии», «Атлетико Мадрид» и «РБ Лейпциг» — в списке трансферных целей «Челси»

«Челси» вне зависимости от итогов нынешнего сезона планирует усилить центр обороны в летнее трансферное окно.



Как сообщает The Athletic, у лондонского клуба есть большой список возможных кандидатов для усиления позиции центрального защитника. В него входят, в том числе, 25-летний центрбек мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле, 26-летний уругвайский футболист мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес, а также 21-летний французский защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате.



Толчком для ускорения переговоров стал тот факт, что Антонио Рюдигер отложил переговоры о продлении контракта до конца сезона. Его контракт с синими заканчивается 30 июня 2022 года, и руководство «Челси» опасается ухода немца в качестве свободного агента. В случае трудных переговоров Рюдигера могут продать ближайшим летом.



Портал Transfermarkt оценивает Зюле в € 37 млн, Хименеса в € 60 млн, а Конате в € 35 млн.



«Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. В четвертьфинале Лиги чемпионов соперником лондонцев станет «Порту».

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