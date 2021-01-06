«Милан» предложил € 15+3 млн за защитника «Страсбурга» Мохамеда Симакана

«Милан» предложил € 15 млн и € 3 млн в качестве бонусов за защитника «Страсбурга» Мохамеда Симакана, сообщает спортивный журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте. Руководство французского клуба планирует получить за 20-летнего французского игрока € 20 млн (18+2).
Симакан является воспитанником «Страсбурга» и выступает за основной состав с 2019 года. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мохамед провёл 17 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 15 млн.
В 17 турах этого розыгрыша чемпионата Франции «Страсбург» набрал 14 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.
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