Источник: Хаби Алонсо возглавит мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Стало известно имя специалиста, который возглавит мёнхенгладбахскую «Боруссию» после ухода нынешнего главного тренера команды Марко Розе в одноимённый клуб из Дортмунда.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Bild, новым наставником немецкого коллектива по окончании сезона станет бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо. В настоящее время специалист тренирует резервную команду «Реала Сосьедад», за которую выступал в бытность игроком.
Алонсо известен по выступлению за «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Баварию». В 2017 году он завершил карьеру, а спустя год вернулся в «Королевский клуб» в качестве тренера, возглавив команду U14. В 2019 году перебрался на работу в «Реал Сосьедад».
«Боруссия», набрав 36 очков в 26 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
- 22 марта 2021
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