Роман Нойштедтер рассказал, на какой позиции его видит тренерский штаб сборной России

Полузащитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о работе в расположении сборной России.
«У всех в сборной хорошее настроение, это видно по тренировкам. Пораньше собрались и хорошо подготовились, прямо сейчас готовимся к Мальте – сейчас это самая важная игра. В сборной меня видят в центре обороны. У меня хорошее состояние, провёл два матча по 90 минут за «Динамо», чувствую себя отлично. Раньше в Сочи не был, только играл матчи. Тут красиво. Но в плане отдыха выберу что-то другое – хочется открывать новое», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).
- 22 марта 2021
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