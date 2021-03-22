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Роман Нойштедтер рассказал, на какой позиции его видит тренерский штаб сборной России

Роман Нойштедтер рассказал, на какой позиции его видит тренерский штаб сборной России
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о работе в расположении сборной России.

«У всех в сборной хорошее настроение, это видно по тренировкам. Пораньше собрались и хорошо подготовились, прямо сейчас готовимся к Мальте – сейчас это самая важная игра. В сборной меня видят в центре обороны. У меня хорошее состояние, провёл два матча по 90 минут за «Динамо», чувствую себя отлично. Раньше в Сочи не был, только играл матчи. Тут красиво. Но в плане отдыха выберу что-то другое – хочется открывать новое», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

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