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Маркус Рашфорд, несмотря на травму, прибыл в расположение сборной Англии

Маркус Рашфорд, несмотря на травму, прибыл в расположение сборной Англии
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд присоединится к сборной Англии, несмотря на то, что из-за травмы пропустил четвертьфинальный матч Кубка Англии с «Лестер Сити» (1:3).

Как сообщает Sky Sports, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер сразу после матча с «лисами» заявил, что клубные медики обсуждали со своими коллегами из сборной вопрос о том, чтобы Рашфорд всё-таки прибыл в расположение национальной команды.

Сегодня, 22 марта, Маркус Рашфорд отправился на базу сборной Англии в Сент-Джордж-Парк, где сразу по приезде его осмотрели врачи. В сегодняшней тренировке нападающий «МЮ» участия не принимал.

Если медицинский штаб и во вторник решит, что он не может тренироваться в полную силу, то Рашфорд, скорее всего, не появится в стартовом составе сборной Англии на матч с Сан-Марино, который состоится в рамках отборочного турнира к чемпионату Мира-2022 в Катаре. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в четверг, 25 марта.

В мартовском перерыве на матчи сборных англичане также встретятся со сборными Албании (28 марта) и Польши (31 марта).

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