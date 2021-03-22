Орлов: Кокорин сейчас играл бы за сборную России, если бы перешёл в «Сочи»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу перехода Александра Кокорина в «Фиорентину» и других возможных вариантов развития карьеры российского форварда.

«Кокорин не пришёлся ко двору в «Спартаке». Тренер его не понял, игроки тоже. Они смотрели на него завистливо, потому что ему дали такую зарплату, что они все отдыхали, глядя на него. Я говорил, что если он хочет вернуться в футбол, то ему надо ехать в «Сочи». Там он бы восстановился и сейчас играл за сборную России. Он был бы более конкурентоспособен в глазах Черчесова, чем Заболотный. Думаю, тут двух мнений быть не может.

Пошли эти подсказки со стороны знакомых и особенно из Интернета: «Да лучше езжай за границу!» Он по инерции и пошёл, видя, что здесь к нему не очень хорошо относятся. А почему к нему должны хорошо относиться? Мы оцениваем футболистов по игре. Но за то, что они творят за пределами футбольного поля и как ведут себя с жёнами и ещё с кем-то, мы ответственности не несём. Они сами несут ответственность как граждане и как личности, сами страдают.

Сейчас Кокорин переживает момент унижения, особенно не к месту поздравления клуба с его днём рождения. Ему 30 лет, его недавно купили. Там разгневан владелец клуба: «Кого вы купили? Да что это?» Это так тягостно. У него есть один шанс подняться, а мышцы начали рваться. На протяжении последних лет он плохо тренировался. Он в белгородской тюряге сидел. Где он там мог тренироваться?

Если анализировать произошедшее с Кокориным, это, конечно, материал для психологов. Можно написать замечательную книгу. Но это отрицательный эксперимент в жизни. Он загубил свой талант. Ему 30 лет. Что он может? Я оптимист и хотел бы сказать, что есть надежда. А какая надежда? Он не может попасть в основной состав «Фиорентины», а эта команда идёт на 14-м месте в Италии», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».