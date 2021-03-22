Источник: «Монако» готов продать Головина летом, если получит выгодное предложение
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин может сменить клубную прописку по окончании сезона-2020/2021. Монегаски готовы продать 24-летнего хавбека, если получат по нему выгодное предложение, сообщает Buzz Sport.
Ранее сообщалось, что в услугах Головина заинтересованы несколько европейских клубов, в числе которых испанская «Севилья».
Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл за «Монако» 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость российского хавбека в € 19 млн.
«Севилья» заинтересована в услугах Александра Головина
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