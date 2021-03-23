Сын Юрия Сёмина официально вошёл в тренерский штаб «Ротора»

Андрей Сёмин, сын бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, вошёл в тренерский штаб «Ротора», сообщает официальная клубная пресс-служба.

22 марта волгоградский клуб провёл первую тренировку под руководством новоиспечённого наставника Юрия Батуренко. Перед началом тренировки состоялось представление футболистам «Ротора» нового тренерского штаба команды. В него вошли Андрей Сёмин, Хасанби Биджиев, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак.

Напомним, Батуренко возглавил «Ротор» 20 марта, сменив на посту главного тренера команды Александра Хацкевича. Ранее Батуренко работал в «Локомотиве» в должности ассистента Юрия Сёмина.

«Ротор», набрав 18 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.