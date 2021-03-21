Сёмин — о назначении Батуренко в «Ротор»: он никогда не паниковал в сложных ситуациях

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Юрия Батуренко на пост главного тренера «Ротора».

«Его пригласили, чтобы спасти команду, хотя ситуация очень сложная. Он достаточно опытен, очень работоспособен. Он из той плеяды тренеров, которые всегда выходят из трудных ситуаций как в жизни, так и в карьере – Черевченко, Батуренко, Рахимов. Наверное, его основное качество – он очень честный человек по отношению к игрокам, это его большой козырь. Он очень хладнокровен. Во всех сложных ситуациях, в которых мы были, он никогда не паниковал и не предпринимал неразумных действий. Что касается тактики, он всегда был хорошим аналитиком. Когда у меня были какие-то сомнения, я всегда к нему обращался и прислушивался.



Многое будет зависеть от удачи. Волгоград – команда, которая имеет громадное число болельщиков, город любит футбол. Я вспоминаю трибуны, сейчас там прекрасный стадион, есть развитие со стороны губернатора. Поэтому, думаю, Батуренко должен справиться. Я желаю ему удачи. Такой город должен иметь у себя большой футбол», — приводит слова Сёмина «Рейтинг букмекеров».