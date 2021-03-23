Мертенс обратился к Лукаку в связи с достижением отметки в 100 голов в Серии А

33-летний бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс, чей дубль принёс неаполитанскому клубу победу над «Ромой» (2:0) в 28-м туре чемпионата Италии, отметился важным статистическим достижением, сообщает Football Italia.

Как сообщает источник, Мертенс стал первым игроком родом из Бельгии, которому покорилась отметка в 100 забитых мячей в чемпионате Италии. В связи с этим Дрис обратился к своему соотечественнику из «Интера» — Ромелу Лукаку.

«Очень горжусь стать первым бельгийским игроком, забившим 100 голов в Серии А. Лукаку, поторопись», — гласит пост Мертенса в «Твиттере».

Для того чтобы забить 100 мячей в чемпионате Италии, Мертенсу потребовалось принять участие в 190 встречах в этом турнире. За 62 игры в Серии А на счету Лукаку 42 гола.