Кашшаи — о судьях ПФЛ: не надо плакать: «Я не попал в РПЛ». Деньги не даются просто так

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи высказался о низких зарплатах арбитров ПФЛ.



«Во время карантина некоторым судьям из РПЛ не хватало денег, чтобы покрывать кредиты? У меня не было информации, что РФС имеет проблемы с выплатами рефери. Сейчас система работает так: в РПЛ и ФНЛ есть месячная зарплата, компенсация. И гонорар за каждый матч. По моей информации, каждый получил то, что заслужил.



Не забывайте, что зарплата рефери не такая же, как у игроков. В футболе игроки важнее, рефери только помогают им играть. Невозможно дать рефери зарплату, которая будет слишком большой. А рефери в ПФЛ должны работать дополнительно, потому что это не то соревнование, где они могут заработать много денег. Это полупрофессиональная работа, каждый должен понимать, что ему нужно работать на второй работе.



Для меня всё просто. Если ты очень хороший игрок, ты можешь играть в ЦСКА, в «Атлетико» Мадрид и вообще везде. И у тебя много денег. Если ты не такой хороший игрок, ты играешь в любительской лиге за маленькие деньги. То же самое с рефери. К сожалению, мы не в скорой помощи. РФС не даёт много денег каждому рефери, потому что это вопрос экономики.

Пока ты не в РПЛ, ты должен думать о финансах. Если ты не умный, ты будешь говорить: «Я уверен, я буду в РПЛ». И больше ничего не делать. Но это рискованное путешествие. Если ты не попадешь в РПЛ, у тебя не будет ни работы, ни денег. Нормальная логика: «У меня есть работа, и ещё я работаю судьей. Может быть, я ещё решу, оставаться на работе или идти на профессиональный уровень».



Если кому-то нравится футбол, он выберет его. Когда я был молодым, я знал, что мне надо иметь вторую работу, но у меня была мечта – венгерская лига и ФИФА. Я работал, чтобы платить за квартиру, купить машину и помогать семье, но мечта никуда не делась. Если бы мечта не воплотилась, я бы выбрал работу.



Не надо плакать: «Ох, я не попал в РПЛ. Кто заплатит за мою квартиру?» Тебе нужно заботиться о себе самому. Никто не позаботится о тебе, никто не придёт к тебе и не даст денег просто так. Это тяжёлая жизнь, но это жизнь», — цитирует Кашшаи Sports.ru.