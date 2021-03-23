«Картинка не значит ничего». Кашшаи высказался об «алкогольных» скандалах с судьями РПЛ

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи прокомментировал инциденты с бригадами арбитров Сергея Иванова и Игоря Панина.

«Да-да, я видел видео. Не хочу комментировать каждую отдельную ситуацию, потому что в таком случае мы просидим здесь до полуночи. Самое важное, что я скажу, – надо избегать дискуссий и конспирологических теорий. Мы предложили РФС снять пункт про гостеприимство с клубов. Конечно, рефери должны показывать хорошее поведение. Это станет важным шагом для нас.



Нормально ли для профессионального рефери пить алкоголь меньше чем за сутки до матча? Допустим, на столе стоит бутылка водки. Я сделаю фото с вами в тот момент, когда вы работаете. Что вы скажете, увидев это фото с собой? Что вы работаете и рядом есть бутылка. И всё. Может быть, бутылка пустая, к ней никто не прикоснулся.



Картинка не значит ничего. Люди любят конспирологию. Люди могут сказать, что картинка сделана за пять минут до матча, но, может быть, её сделали две недели назад. Может быть, и ваша картинка сделана не сегодня, а три недели назад, когда вы были в отпуске?

Я говорил со всеми рефери и напомнил, чтобы они были аккуратными, потому что они популярные люди. Все смотрят на них. Я могу сделать фото, показать вашему боссу и сказать: «Это водка». И завтра вам придётся извиняться, хотя это была не водка, а вода, и вода не для вас, и вообще она была закрыта. Это моё мнение по данной истории.



В интервью я не хочу говорить про Панина и Иванова. Только в общем смысле. Рефери надо избегать таких некомфортных ситуаций. Как это сделать? Решить проблему с гостеприимством. И думать лучше. Если ты хочешь выйти поесть и тебе принесли бутылку, скажи: «Унесите её обратно». Чтобы избежать ситуаций, что кто-то с 20 метров сделал фото и создал из этого историю», — цитирует Кашшаи Sports.ru.

Арбитр Игорь Панин, обслуживавший матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0), был отстранён от работы. После матча его заметили в ресторане с представителями хозяев. Также в Сети появилось видео, на котором судьи из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал» (1:1) пили водку в саранском ресторане.