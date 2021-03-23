Гранит Джака: другие тоже получают красные карточки, но их критикуют меньше меня

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака отреагировал на критику в свой адрес и оценил выступление команды в сезоне.

«Другие игроки тоже получают красные карточки, но их не критикуют так много, как меня. Иногда мне кажется, что люди сознательно преувеличивают в отношении меня. Но это меня не сломает. Я с этим справлюсь. Я уже вернулся сильнее, и для многих сомневающихся это стало сюрпризом.

«Арсенал» проводит нестабильный сезон. Мы хорошо начали, но затем в ряде игр не смогли взять очки. Ситуация улучшилась после победы над «Тоттенхэмом» и выходом в четвертьфинал Лиги Европы. В Премьер-лиге мы отстали от зоны еврокубков. Нам нужно провести удачную серию, чтобы попасть туда. Нам крайне важно выйти в финал Лиги Европы», — цитирует Джаку Blick.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»