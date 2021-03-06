С момента трансфера в «Арсенал» Джака совершил больше всех результативных ошибок в АПЛ

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» проходит стартовый матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Арсенал». Идёт 63-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.



По сообщениям Opta Sport, с начала сезона-2016/2017 полузащитник «канониров» Гранит Джака совершил больше ошибок, приведших к голам (8), чем любой другой полевой игрок в английской Премьер-лиге. Швейцарец перешёл в «Арсенал» 1 июля 2016 года из мёнхенгладбахской «Боруссии» за € 45 млн.

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Ошибка 28-летнего швейцарца произошла на 39-й минуте матча — Джака, находясь в собственной штрафной, неудачно выбил мяч, попав в нападающего хозяев Криса Вуда, от бедра которого мяч залетел в ворота.

Видео гола Криса Вуда после ошибки Гранита Джаки

Лондонский «Арсенал» в 26 матчах набрал 37 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (29) — на 15-м месте.