Влашич оценил уровень сборной Словении перед первым матчем отбора ЧМ-2022

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился мнением о сборной Словении.
«Игры предстоят непростые, но у нашей команды есть глубина состава. В конце концов, мы все в хорошей форме, и во всех матчах не будут выходить одни и те же 11 игроков. Так что будет возможность выпустить больше футболистов. Самое главное — быть единым целым, благо атмосфера в команде действительно феноменальная.Самая важная цель — набрать все девять очков.
Первая игра на выездном поле всегда очень сложная, а эта будет ещё сложнее, потому что у Словении очень хорошая команда, где есть несколько отличных игроков. Мы должны сделать всё возможное и сыграть на своём уровне, и в этом случае мы не должны сомневаться в своей победе», — приводит слова Влашича пресс-служба Хорватского футбольного союза.
24 марта Хорватия в гостях сыграет со Словенией, 27 марта команда Влашича примет команду Кипра, а 30 марта дома сыграет со сборной Мальты.
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