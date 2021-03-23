«Было неприятненько». Дзюба рассказал, как перенёс коронавирус
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, как перенёс коронавирусную инфекцию.
«Не скажу, что тяжело переболел коронавирусом, — было неприятненько. Уже даже не вспоминаю об этом. Никаких последствий, как мне кажется, не осталось», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
15 января «Зенит» отправился в Дубай на первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв не полетели с командой из-за положительных тестов на коронавирус и присоединились к «Зениту» позднее.
В предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).
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