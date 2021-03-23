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Акинфеев обратился к Гончаренко, покинувшему пост тренера ЦСКА

Акинфеев обратился к Гончаренко, покинувшему пост тренера ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своём «инстаграме» обратился к Виктору Гончаренко, который покинул пост главного тренера команды.

«Удачи, Михалыч! Нам точно будет что вспомнить — Суперкубок с пионеротрядом взяли, «Реал» победили, на ноль в Лиге чемпионов сыграли», — написал Акинфеев.

Напомним, новым главным тренером ЦСКА стал Ивица Олич, который выступал за клуб в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения в последних четырёх матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Давайте говорить прямо. Назначение Олича – сомнительное решение
Только руководство ЦСКА сможет объяснить свою логику.
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