Давайте говорить прямо. Назначение Олича – сомнительное решение

На днях мы опубликовали текст о том, чем занимался Олич в последние годы. Там было много положительного о хорвате. И о его характере, и о любви к ЦСКА, и о работе в штабе сборной Хорватии. Всё оно так, но важно отразить и другую сторону. Если говорить откровенно, то назначение Олича – всё равно сомнительный шаг для ЦСКА. Не просто риск, а скорее авантюра.

Человек никогда не был главным тренером (вообще недавно в профессии) и сразу получает русский топ-клуб. Он работал только помощником. И то не клубе, а сборной, которая собирается несколько раз за год. Очевидно, что в клубе другая подготовка и другая коммуникация.



Пока всё это выглядит, как эмоциональное решение, а не логическое. Олич оставил о себе позитивные воспоминания у болельщиков – этот факт не делает его хорошим тренером. Летом ЦСКА потратил 30 миллионов евро на трансферы. За меньшие деньги можно договориться с настоящим топ-тренером, чей уровень будет понятен.



Очевидно, что сложиться может по-разному. Кто мог подумать, что Манчини не приведёт «Зенит» к чемпионству, а Каррере удастся это сделать со «Спартаком»? Вы, наверняка, вспомните и другие случаи, когда «выстреливали» молодые тренеры. Ровно так же хватает и обратных примеров, поэтому мы можем ориентироваться только на то, что есть по состоянию на сегодня.



Как правило, изначально странные истории (вроде Якина в «Спартаке» или Гуллита в «Тереке») не приводили ни к чему хорошему. Если что-то выглядит, как кролик, прыгает, как кролик, то, скорее всего, это и есть кролик. Так и здесь. Если в футболе что-то кажется неуместным, то, вероятнее всего, результат будет соответствующий.



Многие ожидали, что Гончаренко доработает этот сезон. Иначе зачем его оставляли столько раз (в том числе этой зимой)? Казалось, что если и убирать белоруса, то не ради Олича, а кого-то по-тренерски крупнее. Хотя, безусловно, отставка Гончаренко выглядит обоснованной. Тут как раз логика понятна. Здесь и результаты, и, похоже, усталость игроков от тренера. Гончаренко был не только требовательным, но и кидался льдом в раздевалке и подбирал крайне жесткие формулировки. Сразу вспоминаются слова, которые неоднократно попадали в трансляцию.

Сейчас было бы крайне интересно услышать от руководства ЦСКА, почему выбор сделан именно в пользу Олича. Хочется верить, что здесь не только симпатия к славному прошлому хорвата. Слишком часто в нашем футболе люди прокалывались потому, что им было важно поставить того, кто свой, а не того, кто компетентнее.

Честно говоря, слишком часто ЦСКА стал ошибаться с новичками. После продажи акций клуба нам говорили, что Гинер никуда не уходит и будет так же заботиться о команде. Сейчас уже есть большие сомнения о масштабах влияния Гинера на современный ЦСКА. Тем более, если по Оличу последнее слово было за Орешкиным.

Решение о назначении Олича тренером ЦСКА принимал лично Орешкин

Ну и ещё один вопрос, который мучает. А Олич точно подходит больше, чем Овчинников или Онопко, которые максимально хорошо представляют себе современный ЦСКА? Помимо того, что они отлично знают игроков, им еще не требуется посредник в лице переводчика. Не сомневаюсь, что Ивица заново освоит русский, но сейчас он вряд ли в состоянии сам полностью донести мысли до футболистов.



Любому тренеру на старте хочется пожелать удачи. Что ж, Олич будет набираться опыта за счет ЦСКА. Весьма великодушно со стороны клуба.