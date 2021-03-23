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Дзюба: надеюсь, получится догнать и обогнать Кержакова по голам за сборную России

Дзюба: надеюсь, получится догнать и обогнать Кержакова по голам за сборную России
Футбол / Сборная России 0

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба заявил, что надеется стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Мечтаю ли догнать Кержакова по забитым мячам? Никакой мечты нет. Главное, чтобы команда победила и набрала три очка. Получится забить — супер, если нет — буду готовиться к следующей игре. Конечно, хотелось бы догнать и обогнать Александра Кержакова — это было бы прекрасно. Надеюсь, получится. Время покажет», — — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Лучшим голеадором в истории национальной команды является бывший форвард «Зенита», «Севильи» и «Динамо» Александр Кержаков, который забил 30 голов в 90 матчах за сборную. На счету Дзюбы 26 голов в 47 матчах за сборную России.

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