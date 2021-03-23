«Трус. Противно смотреть». Аршавина оскорбляют в соцсетях после эфира про его бывшую жену

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подвергся жёсткой критике в социальных сетях.



В эфире телеканала «Россия 1» бывшая жена экс-игрока Алиса Казьмина, в настоящее время испытывающая серьёзные проблемы со здоровьем, заявила, что Аршавин сломал ей жизнь. Она находилась в постоянном страхе перед его вспышками агрессии. По словам девушки, вражда с Андреем дошла до того, что он приехал забирать свои вещи после развода в сопровождении пяти охранников. Алиса также наняла двух телохранителей, так как боялась очередного приступа агрессии экс-футболиста.



Пользователи социальных сетей пришли в ярость после эфира и стали писать оскорбления под публикациями Аршавина.



«Трус. Противно смотреть», — говорится в одном из комментариев.



«Страшный душой и телом», — написал другой пользователь.



«Мерзкий. Хотела написать «мерзкий мужик», но язык не повернётся назвать мужиком! Мерзкий козёл», — высказалась недовольная девушка.

Малахов и компания вылили на Аршавина кучу грязи. А его спросить не забыли? Жёны Малафеева и Саенко были на передаче и осудили звезду сборной России.