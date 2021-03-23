«Трус. Противно смотреть». Аршавина оскорбляют в соцсетях после эфира про его бывшую жену

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подвергся жёсткой критике в социальных сетях.
В эфире телеканала «Россия 1» бывшая жена экс-игрока Алиса Казьмина, в настоящее время испытывающая серьёзные проблемы со здоровьем, заявила, что Аршавин сломал ей жизнь. Она находилась в постоянном страхе перед его вспышками агрессии. По словам девушки, вражда с Андреем дошла до того, что он приехал забирать свои вещи после развода в сопровождении пяти охранников. Алиса также наняла двух телохранителей, так как боялась очередного приступа агрессии экс-футболиста.
Пользователи социальных сетей пришли в ярость после эфира и стали писать оскорбления под публикациями Аршавина.
«Трус. Противно смотреть», — говорится в одном из комментариев.
«Страшный душой и телом», — написал другой пользователь.
«Мерзкий. Хотела написать «мерзкий мужик», но язык не повернётся назвать мужиком! Мерзкий козёл», — высказалась недовольная девушка.
- 24 марта 2021
-
05:00
-
03:39
-
03:22
-
02:35
-
02:21
-
01:34
-
01:01
-
00:52
-
00:46
-
00:34
-
00:24
-
00:12
-
00:06
- 23 марта 2021
-
23:53
-
23:50
-
23:43
-
23:31
-
22:59
-
22:41
-
22:39
-
22:39
-
22:16
-
22:05
-
22:05
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:16
-
21:14
-
21:09
-
21:01
-
20:45
-
20:35
-
20:31
-
20:16