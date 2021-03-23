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«Трус. Противно смотреть». Аршавина оскорбляют в соцсетях после эфира про его бывшую жену

«Трус. Противно смотреть». Аршавина оскорбляют в соцсетях после эфира про его бывшую жену
Футбол / РПЛ 0
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подвергся жёсткой критике в социальных сетях.

В эфире телеканала «Россия 1» бывшая жена экс-игрока Алиса Казьмина, в настоящее время испытывающая серьёзные проблемы со здоровьем, заявила, что Аршавин сломал ей жизнь. Она находилась в постоянном страхе перед его вспышками агрессии. По словам девушки, вражда с Андреем дошла до того, что он приехал забирать свои вещи после развода в сопровождении пяти охранников. Алиса также наняла двух телохранителей, так как боялась очередного приступа агрессии экс-футболиста.

Пользователи социальных сетей пришли в ярость после эфира и стали писать оскорбления под публикациями Аршавина.

«Трус. Противно смотреть», — говорится в одном из комментариев.

«Страшный душой и телом», — написал другой пользователь.

«Мерзкий. Хотела написать «мерзкий мужик», но язык не повернётся назвать мужиком! Мерзкий козёл», — высказалась недовольная девушка.

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