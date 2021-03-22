Малахов и компания вылили на Аршавина кучу грязи. А его спросить не забыли?

Алиса Казьмина, бывшая супруга экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, стала главной героиней телепрограммы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Сейчас, по её словам, она испытывает проблемы со здоровьем и борется с аутоиммунным заболеванием. В январе 2020 года Казьмина сообщила, что получила требование о выселении из квартиры вместе с детьми от имени матери бывшего игрока — Татьяны Аршавиной.

Спустя чуть больше года экс-футболист лондонского «Арсенала» и «Зенита» добился выселения бывшей жены и их общей дочери Есении из особняка, который находится в посёлке Коломяги, недалеко от Санкт-Петербурга. Во время бракоразводного процесса бывший футболист принял решение выселить супругу из дома площадью около 300 квадратных метров. Оказалось, что имущество по документам принадлежит матери спортсмена Татьяне Аршавиной. Совсем недавно она потребовала около двух миллионов рублей с бывшей невестки за незаконное проживание в квартире, подав исковое заявление.

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«Алиса Аршавина в течение длительного времени без каких-либо правовых оснований проживает в её квартире, даже при наличии судебного решения о выселении», — говорится в сообщении.

В чём обвиняли Андрея Аршавина?

На телепрограмме Андрея Малахова одним из первых с обвинениями на бывшего капитана сборной России полез президент союза профсоюзов России Роман Худяков.

«Конечно, всё можно понять. Разлюбил, развёлся, но, когда твоя бывшая супруга, то есть мать твоего ребёнка, находится на волоске от смерти… Это нужно быть последним мужчиной для того, чтобы не помочь своему близкому человеку. Помоги! Оплати! Сделай всё возможное и невозможное!» — сказал Худяков.

Также в студии присутствовали заслуженный мастер спорта РФ Иоланда Чен, жена бывшего футболиста «Спартака» Ивана Саенко Юлия, а также жена экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина.

Во время передачи бывшая легкоатлетка Чен назвала Аршавина «склочным жадным скупердяем», а сын Алисы от первого брака Алексей заявил, что бывший футболист не платил алименты до тех пор, пока не возникли угрозы выезда из страны.

Потом президент союза профсоюзов России Роман Худяков назвал Аршавина «нищим бомжом». К его словам присоединилась Юлия Саенко.

В эксклюзивном интервью телепрограмме «Андрей Малахов. Прямой Эфир» Алиса, одетая в дорогой костюм Palm Angels, из своей палаты рассказала, как Андрей приезжал забирать свою машину к ней домой с пятью охранниками.

«Я смотрю, что он приехал с пятью охранниками. Это ж насколько надо быть либо с короной на голове, либо не жалко денег, либо понтоваться передо мной. Со мной были двое охранников только потому, что я его боялась как социочеловека. Он не абьюзер, он не тиран, он – психопат!

Он сломал мою жизнь. Он её выломал, разломал в щепки и сжёг в пепел. Мало того, что мою, так ещё и моих родителей, а самое главное моих детей. И он не несёт никакой ответственности за это!» — сказала Казьмина.

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Алису поддержала Юлия Саенко.

«Глядя на всю это историю, мне не хочется верить, что такие мужчин на самом деле есть», — сказала жена Ивана Саенко.

Ближе к концу телепередачи в студии появилась бывшая жена вратаря «Химок» Дмитрия Хомича – Алина Хомич, которая рассказала свою историю расставания с мужем.

«На третий год расставания человек пошёл и подал на раздел имущества, хотя изначально говорил, что я приползу к нему. Наверное, потому, что я стала счастливой женщиной. Вышла замуж, родила ещё одну дочку. Сейчас он уже целый год платит алименты», — заявила она.

Завершилась телепрограмма выступлением жены экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерины.

«Мне чуть больше повезло. У меня с мужем всё в порядке. А девчонкам я бы хотела всем посоветовать: вот у меня с мужем брачный контракт. Изначально, когда у нас начинались отношения, мы понимали, что моё, а что его. Да, может не так, как хотелось бы. Но на самом деле это должно было быть. Рекомендую всем, чтобы не оказаться в такой ситуации, потому что проходит любовь, забывают про детей, забывают про всё! К сожалению, это реальности жизни современного мужчины, поэтому надо быть самостоятельной, развиваться, никогда не останавливаться, всегда искать в себе энергию. Я желаю Алисе, чтобы она показала таким мужчинам, что такое сильная женщина», — закончила Екатерина Малафеева.

А где Аршавин?

При этом редакторы не предоставили слово самому Андрею или его представителям. Было странно смотреть, как на протяжении целой передачи ведущий и гости в одну сторону осуждают бывшего капитана сборной России и обвиняют его во всех смертных грехах. Допускаем, что Аршавин сам отказался комментировать свою личную жизнь, но чтобы никто не вступился за экс-футболиста? Это выглядит странно.

Также интересен другой факт. Аршавин и Саенко добрались вместе со сборной России до полуфинала европейского первенства в 2008 году. Примерно через 10 лет стало известно о том, что у Ивана Саенко дела пошли плохо и он испытывает проблемы с деньгами. Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в 2018 году говорил, что Саенко похож на бомжа. Александр Кержаков, в свою очередь, рассказывал, что Саенко «качнул» его на 150 млн рублей.