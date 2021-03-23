Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Курбан Бердыев прибыл в Турцию на сборы «КАМАЗа»

Курбан Бердыев прибыл в Турцию на сборы «КАМАЗа»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прибыл на сборы «КАМАЗа» в Турцию.

«Сегодня Курбан Бекиевич Бердыев прибыл в расположение «автозаводцев» и будет с нами до завершения турецких сборов», — говорится в сообщении пресс-службы «КАМАЗа» в «Инстаграме».

Напомним, последним клубом Бердыева был «Рубин», который специалист покинул в 2019 году. Ранее Бердыев работал в таких клубах, как «Кайрат», «Кристалл», «Ростов», а также тренировал национальную команду Туркменистана. Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), а также выигрывал Кубок (сезон-2011/2012) и Суперкубок (2010,2012) страны.

«КАМАЗ» в 15 матчах набрал 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице группы 4 «Урал-Приволжье» ПФЛ.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021