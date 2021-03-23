Курбан Бердыев прибыл в Турцию на сборы «КАМАЗа»
Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прибыл на сборы «КАМАЗа» в Турцию.
«Сегодня Курбан Бекиевич Бердыев прибыл в расположение «автозаводцев» и будет с нами до завершения турецких сборов», — говорится в сообщении пресс-службы «КАМАЗа» в «Инстаграме».
Напомним, последним клубом Бердыева был «Рубин», который специалист покинул в 2019 году. Ранее Бердыев работал в таких клубах, как «Кайрат», «Кристалл», «Ростов», а также тренировал национальную команду Туркменистана. Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), а также выигрывал Кубок (сезон-2011/2012) и Суперкубок (2010,2012) страны.
«КАМАЗ» в 15 матчах набрал 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице группы 4 «Урал-Приволжье» ПФЛ.
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