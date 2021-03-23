Уоткинс: очень удивлён вызову в сборную Англии. Уже спросил у Кейна несколько советов

Нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Олли Уоткинс рассказал об эмоциях от первого вызова в национальную команду.



«Я очень рад вызову в сборную Англии. Честно говоря, не ожидал, что меня пригласят уже сейчас. Я получил сообщение от главного тренера сборной после того, как провёл слабый матч с «Ньюкасл Юнайтед» в АПЛ, так что очень удивлён. Когда прочёл сообщение, то был на седьмом небе от счастья.



Оглядываясь назад, я понимаю, что это было не очень большое, но прекрасное путешествие. В моей карьере были трудные времена, но в том числе и они помогли мне добиться вызова в сборную.



Примерно три с половиной года назад, когда я был в «Брентфорде», я разговаривал с одним из тренеров о том, какой распорядок дня у Гарри Кейна, а теперь тренируюсь здесь с ним. Это немного шокирует, но доставляет удовольствие. Я уже спросил у Гарри, как он тренируется, чем занимается и как следит за собой. Просто чтобы получить некоторые внутренние знания о том, как он работает», — приводит слова Уоткинса Sky Sports.



Олли Уоткинс перешёл в «Астон Виллу» в сентябре 2020 года из «Брентфорда» за € 30,8 млн, не считая бонусов. Покупка форварда станет самым дорогим трансфером в истории «львов». Его контракт с бирмингемцами действует до 30 июня 2025 года.



Уоткинс в АПЛ сезона-2020/2021 провёл 28 матчей, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

«Возможно, самый крутой молодой игрок». История неожиданного бомбардира АПЛ Уоткинса Было время, когда он носил тренеру и одноклубникам чай.