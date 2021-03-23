Ивица Олич официально покинул тренерский штаб сборной Хорватии

Новоиспечённый наставник московского ЦСКА Ивица Олич официально прекратил работу в тренерском штабе сборной Хорватии.

«Бывший футболист сборной Хорватии Ивица Олич — новый главный тренер ЦСКА. Он покидает тренерский штаб сборной Хорватии в статусе финалиста чемпионата мира. Мы желаем ему большого успеха в России вместе с Николой Влашичем», — написала пресс-служба Хорватского футбольного союза в «Твиттере».

Сегодня, 23 марта, ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. Хорватский специалист уже приступил к работе с командой, предварительно произнеся приветственную речь перед футболистами.



Ивица выступал за ЦСКА в качестве игрока с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол.