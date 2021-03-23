ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера.
К работе хорватский специалист приступит уже сегодня, 23 марта. Его представят команде, и он проведёт свою первую тренировку. «Добро пожаловать домой!» — говорится в сообщении «армейцев».
Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.
ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения в последних четырёх матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).
Накануне, 22 марта, пост главного тренера ЦСКА покинул Виктор Гончаренко.
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