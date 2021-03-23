Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера

ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера.

К работе хорватский специалист приступит уже сегодня, 23 марта. Его представят команде, и он проведёт свою первую тренировку. «Добро пожаловать домой!» — говорится в сообщении «армейцев».

Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения в последних четырёх матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Накануне, 22 марта, пост главного тренера ЦСКА покинул Виктор Гончаренко.

Давайте говорить прямо. Назначение Олича – сомнительное решение
Только руководство ЦСКА сможет объяснить свою логику.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021