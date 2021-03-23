Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Правнук Муссолини заключил первый профессиональный контракт с «Лацио»

Правнук Муссолини заключил первый профессиональный контракт с «Лацио»
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Защитник Романо Флориани Муссолини заключил первый профессиональный контракт с «Лацио», сообщает Corriere della Sera. Соглашение 18-летнего футболиста с римским клубом рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, 3 февраля стало известно, что Муссолини присоединился к молодёжной команде «Лацио». Защитник выступал за «Лацио» U18, и после наступления совершеннолетия его решили поднять в молодёжную команду.

Романо Флориани — сын Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки фашистского диктатора Бенито Муссолини. Кроме того, тётей матери молодого футболиста является знаменитая актриса Софи Лорен.

Бенито Муссолини — лидер Национальной фашистской партии Италии, возглавлявший Италию как премьер-министр в 1922-1943 годах. После 1936 года его официальным титулом стал «Его Превосходительство Бенито Муссолини, глава правительства, Дуче фашизма и основатель империи». После свержения в 1943-1945 годах возглавлял марионеточную Итальянскую социальную республику, контролировавшую при поддержке немцев часть территории Италии. Считается, что Муссолини болел за римский «Лацио».

Правнук Муссолини стал игроком молодёжки «Лацио»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021