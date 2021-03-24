Жиньяк: сказал агенту: «Можешь порвать контракт «Ливерпуля», мы переходим в «Марсель»

Нападающий « УАНЛ Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк рассказал, что мог перейти в «Ливерпуль» в 2010 году.



«Я родился в 40 километрах от Марселя. Всё моё детство связано с этим городом. Вся моя семья болеет за «Марсель». В 2010 году у меня на руках было два контракта – от марсельского «Олимпика» и «Ливерпуля».



Перед этим я отверг предложение «Валенсии». Она прислала мне самолёт с отличной ветчиной. Клянусь, вы бы захотели её съесть. Они знали, что немного хамона – и дело можно считать сделанным. Но я всё же отказал испанцам. Тогда тренером «летучих мышей» был Унаи Эмери, а в защите играл Жереми Матьё. Унаи встретился со мной и объяснил тактику команды, но я всё равно ответил отказом.



Сразу после этого мой агент приходит и говорит мне: «Андре, тебе надо выбрать между «Ливерпулем» и «Марселем». Тогда я ответил: «Можешь порвать контракт «Ливерпуля», мы переходим в «Марсель». Вот и вся история», – приводит слова Жиньяка Liverpool Echo.



В сезоне-2009/2010 году Андре-Пьер выступал за «Тулузу», откуда 24 августа 2010 года за € 18 млн перешёл в «Олимпик Марсель». За марсельцев Жиньяк провёл 191 матч и забил 78 мячей. 35-летний форвард переехал в Мексику в 2015 году.



С 2009 по 2016 года форвард вызывался в сборную Франции. В составе национальной команды принял участие в 36 матчах и забил 7 голов. В составе сборной Франции Жиньяк — серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года.

Экс-форвард сборной Франции Жиньяк продлил контракт с «Тигресом»