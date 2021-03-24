Карапузов – о зарплатах в «Тамбове»: на 12 тыс. рублей в месяц существовать очень тяжело

Полузащитник «Тамбова» Владислав Карапузов рассказал об уровне зарплат в команде.
«Главный момент здесь — те, кто пошёл на понижение зарплат, остались ради того, чтобы играть на высоком уровне и получать удовольствие от футбола. Конечно, на 12 тыс. рублей в месяц молодому человеку в России существовать очень тяжело, а вот на 50 вполне можно.
Если мы говорим о футболистах «Тамбова», то тут нужно понимать, что у нас есть база, трехразовое питание, есть где спать. Разумеется, если бы всего этого не было, было бы тяжелее.
Мы знаем ситуацию в «Тамбове», и каждый футболист шёл в клуб осознанно, но с точки зрения зарплат — конечно, такого нигде в РПЛ нет. С другой стороны, люди в России получают такие зарплаты, потому прожить реально. Но это, понятно, не про красивую жизнь, — цитирует Карапузова «Матч ТВ».
«Тамбов» в 23 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (48). В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (44) и «Локомотив» (40).
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