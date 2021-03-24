Жереми Доку: если из «Ливерпуля» приезжали, когда мне было 15, то вернутся и позже

18-летний нападающий «Ренна» Жереми Доку сообщил, что несколько лет назад к нему проявляли интерес клубы АПЛ.

«Перед тем как мне исполнилось 16, представители многих команд приезжали посмотреть на меня. Все говорят о „Ливерпуле“, потому что у них был конкретный интерес, но также были „Арсенал“ и „Челси“. Я общался с Клоппом, Мане, Вейналдумом. Со Стивеном Джеррардом. Я много говорил с Мане, но мы не разговаривали о футболе. Мы общались обо всём.

Он сказал мне, что я ещё молод, и у меня есть время. Он не старался убедить меня и не говорил: «Переходи сюда, ты добьёшься успеха». Я предпочёл осторожный подход. Я знал, каким будет направление моей карьеры. Именно поэтому в 15 лет я сказал себе, что ситуация стала серьёзной. Я решил, что на тот момент мне лучше остаться в «Андерлехте». Когда меня спрашивают, жалею ли о своём решении, я всегда отвечаю «нет». Если из «Ливерпуля» приезжали, когда мне было 15 лет, то вернутся и позже. Это точно. Важно лишь играть хорошо», — цитирует Доку Ouest-France.

5 октября 2020 года «Ренн» объявил о подписании бельгийского нападающего за € 25 млн.