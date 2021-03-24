Созин — о ставках игроков «Тамбова»: ставить клеймо пока рано, но ситуация неприятная

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал информацию, что двух футболистов «Тамбова» заподозрили в ставках на матчи собственной команды.
«Конечно, я читал новость про игроков «Тамбова» и ставки. Как член комитета по этике я не уполномочен об этом говорить, но я болею за наш футбол. Я видел, сколько было усилий приложено руководителями РФС, чтобы сохранить «Тамбов» и спортивный принцип, сколько было сломано копий.
Если окажется, что это игроки основного состава, то будет очень неприятно. Но пока непонятно, может, это были игроки молодёжки и они ставили на хоккей с мячом. Так что ставить клеймо пока рано, но ситуация неприятная. Очень бы не хотел, чтобы это были футболисты, игравшие за клуб в РПЛ», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 24 марта 2021
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