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РФС: ведётся проверка в отношении игроков «Тамбова» по вопросу участия в договорных матчах

РФС: ведётся проверка в отношении игроков «Тамбова» по вопросу участия в договорных матчах
Футбол / РПЛ 0
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Служба коммуникаций РФС сообщила о факте проверки в отношении двух игроков «Тамбова» по вопросу участия в договорных матчах.

«В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков «Тамбова» по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведётся проверка», — сообщила служба коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, ранее появилась информация, что РФС подозревает двух игроков «Тамбова» в ставках. «Тамбов» в 23 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (48). В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (44) и «Локомотив» (40).

Два игрока «Тамбова» подозреваются в ставках. Клуб подтвердил, что их вызвали в РФС
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