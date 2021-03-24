Мората: Роналду привык побеждать в финалах Лиги чемпионов, но он счастлив в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, права на которого принадлежат «Атлетико», прокомментировал слухи вокруг своего звёздного партнёра по атаке Криштиану Роналду.



«Не думаю, что Роналду хочет покинуть «Ювентус». О нём писали бы то же самое, если бы он играл за другой клуб. Криштиану привык побеждать в финалах Лиги чемпионов, а в «Ювентусе» этого нет. Но он счастлив в команде. Вернётся ли Роналду в «Реал»? Если честно, мы говорим об всём, кроме футбола», — приводит слова Мораты Marca.



Ранее спортивный директор «Ювентуса» заявил, что клуб решил сохранить Криштиану.



В нынешнем сезоне 36-летний португальский форвард провёл 24 матча в чемпионате Италии, забил 23 гола (5 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

Криштиану Роналду готов вернуться в «Реал»