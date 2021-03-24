Альваро Мората: хочу, чтобы чемпионом Испании стал «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, права на которого принадлежат «Атлетико», высказался о чемпионской гонке в Испании, а также ответил на вопрос о своём будущем.



«Я хочу, чтобы чемпионом стал «Атлетико». Это очень много значит для них и для их болельщиков.



Что касается моего будущего, когда ты в аренде и в деле сразу несколько клубов, твоё мнение обычно не играет большой роли. Я был счастлив в «Атлетико», и я счастлив в «Ювентусе». Я счастлив в Италии. Хочу быть там, где люди хотят меня видеть», — приводит слова Мораты Marca.



«Атлетико», набрав 66 очков в 28 турах, занимает первое место в турнирной таблице Примеры, опережая ближайшего преследователя, «Барселону», на 4 очка. Тройку лидеров замыкает «Реал» (60).

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