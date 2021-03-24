Альваро Мората: хочу, чтобы чемпионом Испании стал «Атлетико»
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, права на которого принадлежат «Атлетико», высказался о чемпионской гонке в Испании, а также ответил на вопрос о своём будущем.
«Я хочу, чтобы чемпионом стал «Атлетико». Это очень много значит для них и для их болельщиков.
Что касается моего будущего, когда ты в аренде и в деле сразу несколько клубов, твоё мнение обычно не играет большой роли. Я был счастлив в «Атлетико», и я счастлив в «Ювентусе». Я счастлив в Италии. Хочу быть там, где люди хотят меня видеть», — приводит слова Мораты Marca.
«Атлетико», набрав 66 очков в 28 турах, занимает первое место в турнирной таблице Примеры, опережая ближайшего преследователя, «Барселону», на 4 очка. Тройку лидеров замыкает «Реал» (60).
Мората: Роналду привык побеждать в финалах Лиги чемпионов, но он счастлив в «Ювентусе»
Рекомендуем вам
- 24 марта 2021
-
18:56
-
18:52
-
18:33
-
18:29
-
18:26
-
18:15
-
18:06
-
17:53
-
17:48
-
17:47
-
17:39
-
17:22
-
17:19
-
17:13
-
17:00
-
16:47
-
16:45
-
16:32
-
16:32
-
16:18
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:29
-
15:15
-
15:03
-
14:51
-
14:47
-
14:38
-
14:24
-
14:11
-
13:55
-
13:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам