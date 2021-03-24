Р. Билялетдинов: надеюсь, что Черчесов выпустит в матче с Мальтой Дзюбу и Соболева вместе

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия.

«Надеюсь, уровень соперника позволит Черчесову экспериментировать и выпустить Дзюбу и Соболева вместе в нападении. Докажет ли Черчесов, что поражение от Сербии — случайность? Это был другой турнир, другое время года, другое состояние команды. Но, конечно, поражение от Сербии надо держать в уме.



Может ли у игроков возникнуть в голове мысль «Мы что, этот колхоз не обыграем»? Я думаю, такие игроки не вызываются в сборную России. Если кто-то так пошутит, то ему укажут место. Сколько примеров таких было! Кипр, например, не обыгрывали. Потом очков не хватало», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Встреча Мальта — Россия состоится сегодня, 24 марта, в городе Та-Али (Мальта). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.