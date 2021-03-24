Кечинов: не стоит списывать Мальту со счетов, дома такие команды всегда играют прилично

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча сборной России со сборной Мальты.

«Первая игра – это залог успеха. Удачный старт помогает в дальнейших матчах и помогает удачно проходить по турнирной таблице, поэтому сегодняшний матч очень важен. Ни в коем случае нельзя списывать Мальту со счетов. Дома все, даже «карликовые» страны, бьются и играют очень прилично, с ними всегда тяжело.



Все игры отборочного турнира очень важны. Сегодня от Черчесова не стоит ждать экспериментов с составом. Полагаю, будут играть сильнейшие на данный момент футболисты. Да, отсутствие Зобнина может осложнить задачу, так как он лидер и основной игрок. Хорошо, что в составе нашей команды есть футболисты, которые могут его заменить. Надеюсь, Черчесов сможет доказать, что осенние матчи с Турцией и Хорватией были случайностью», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.