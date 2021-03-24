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Мостовой: отталкиваться от игры с Мальтой несерьёзно. Даже за 5:0 тебя не похвалят

Мостовой: отталкиваться от игры с Мальтой несерьёзно. Даже за 5:0 тебя не похвалят
Футбол / Сборная России 0
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты.

«Надо спокойно выйти и сыграть. Здесь даже счёт не так важен: выиграем мы 2:0, 5:0. За 5:0 тебя никто особо не похвалит, молодцами не назовёт. Выводов тут не сделаешь, должны выигрывать просто на классе. Отталкиваться от игры с Мальтой несерьёзно. Не получится выиграть крупно — ничего страшного. Впереди соперники тяжелее, вот там будет важно. А здесь максимум 3-4 игрока нормального класса у соперника. Чего тут выводы делать?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча Мальта — Россия состоится сегодня, 24 марта, в городе Та-Али (Мальта). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

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