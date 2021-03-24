Дзюба и Головин — в стартовом составе сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой

Стал известен стартовый состав сборной России на матч квалификационного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча пройдёт в Та-Кали на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мальта — Россия.

Сборная Мальты: Бонелло, Шоу, Агиус, С.Борг, Д.Мбонг, Кристенсен, Гийомье, Камендзули, Теума, Дегабриэле, Монтебелло.

Сборная России: Шунин, Фернандес, Джикия, Семёнов, Караваев, Фомин, Ахметов, Головин, Кузяев, Ионов, Дзюба.

Обслужит встречу бригада арбитров из Дании во главе с Петером Кьерсгор-Андерсеном. Помогать ему будут ассистенты Виктор Скютте и Йеспер Даль. Резервный рефери — Мортен Крог.



Мальта и Россия находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Словения, Словакия и Кипр.