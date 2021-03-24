Дзюба и Головин — в стартовом составе сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой

Стал известен стартовый состав сборной России на матч квалификационного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча пройдёт в Та-Кали на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мальта — Россия.
Сборная Мальты: Бонелло, Шоу, Агиус, С.Борг, Д.Мбонг, Кристенсен, Гийомье, Камендзули, Теума, Дегабриэле, Монтебелло.
Сборная России: Шунин, Фернандес, Джикия, Семёнов, Караваев, Фомин, Ахметов, Головин, Кузяев, Ионов, Дзюба.
Обслужит встречу бригада арбитров из Дании во главе с Петером Кьерсгор-Андерсеном. Помогать ему будут ассистенты Виктор Скютте и Йеспер Даль. Резервный рефери — Мортен Крог.
Мальта и Россия находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Словения, Словакия и Кипр.
- 25 марта 2021
-
05:27
-
04:55
-
03:27
-
02:50
-
02:35
-
02:13
-
01:58
-
01:52
-
01:37
-
01:24
-
01:19
-
01:03
-
00:57
-
00:48
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:37
-
00:37
-
00:35
-
00:08
-
00:00
- 24 марта 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:21
-
23:10
-
23:09
-
23:03
-
23:03
-
22:55
-
22:47
-
22:39