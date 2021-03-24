Ловрен, Влашич, Бийол и Мевля выйдут с первых минут на матч Словения — Хорватия

Стали известны стартовые составы сборных Словении и Хорватии на матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Словения: Облак, Балковец, Блажич, Бийол, Мевля, Стоянович, Куртич, Иличич, Ловрич, Шпорар, Бохар.
Запасные: Белец, Фрелих, Скубиц, Коутер, Зайц, Крамер, Йокич, Станкович, Захович, Чрнигой, Ветрих, Байрич.
Хорватия: Ливакович, Вида, Ловрен, Врсалько, Баришич, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Влашич, Перишич.
Запасные: Калинич, Слуга, Чалета-Цар, Брекало, Будимир, Пашалич, Уремович, Ловрич, Оршич, Бадель, Юранович, Мелняк.
Встреча 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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