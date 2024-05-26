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Асхабадзе заявил, что «Факел» забирает у «Спартака» статус народной команды

Асхабадзе заявил, что «Факел» забирает у «Спартака» статус народной команды
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался об устоявшейся популярности воронежской команды в российском футболе.

«В нашей команде все бьются друг за друга? На сегодняшний день это характер народной команды. Забирает ли «Факел» этот титул у «Спартака»? На сегодняшний день, учитывая все факторы и реалии, которые нас окружают, могу ответить утвердительно», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».

Напомним, «Факел» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участия в стыковых матчах за право на выступление в лиге. «Факел» набрал 32 очка. Ранее в конце апреля команду возглавил 49-летний Черевченко. Под его руководством воронежцы провели пять матчей, одержав по их итогам одну победу, потерпев однажды поражение и трижды сыграв вничью.

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