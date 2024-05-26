Отец Кузяева: Далер смог зарекомендовать себя в Лиге 1, мы не думали об уходе из «Гавра»

Адьям Кузяев, являющийся отцом российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, поделился мнением о первом сезоне сына во французском клубе.

«Я доволен сезоном Далера в Лиге 1. Команда выполнила задачу и сохранила прописку в чемпионате, это очень важно. Не было провалов в течение сезона. Далер смог хорошо зарекомендовать и показать себя в очень сильном чемпионате.

Думали ли об уходе? У него ещё два года контракта в «Гавре». Зачем уходить? Мы всегда выполняем условия контракта. Даже не думали об уходе, нас всё устраивает в «Гавре», — приводит слова Кузяева Metaratings.

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Гавру» минувшим летом в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Первая тренировка Кузяева в «Гавре»: