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Церемония премии РПЛ: претенденты на награду лучшему тренеру сезона

Церемония премии РПЛ: претенденты на награду лучшему тренеру сезона
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Сегодня, 26 мая, состоится церемония премии Герои РПЛ. Прямую трансляцию данного мероприятия можно будет посмотреть в группе «Матч ТВ» в социальной сети VK. Начало трансляции — в 18:00 мск.

В число финалистов в номинации «Тренер сезона» Российской Премьер-Лиги вошли три специалиста:

  • Владимир Ивич («Краснодар») — работал до 13 марта;
  • Марцел Личка («Динамо»);
  • Валерий Карпин («Ростов»).

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», заработавшее 56 очков. Подопечные Карпина набрали 43 очка и заняли седьмое место.

Чемпионом нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги стал «Зенит».

Известные дети спортсменов:

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