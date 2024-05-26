Церемония премии РПЛ: претенденты на награду лучшему тренеру сезона

Сегодня, 26 мая, состоится церемония премии Герои РПЛ. Прямую трансляцию данного мероприятия можно будет посмотреть в группе «Матч ТВ» в социальной сети VK. Начало трансляции — в 18:00 мск.

В число финалистов в номинации «Тренер сезона» Российской Премьер-Лиги вошли три специалиста:

Владимир Ивич («Краснодар») — работал до 13 марта ;

; Марцел Личка («Динамо»);

Валерий Карпин («Ростов»).

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», заработавшее 56 очков. Подопечные Карпина набрали 43 очка и заняли седьмое место.

Чемпионом нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги стал «Зенит».

Известные дети спортсменов: