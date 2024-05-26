Врач «Локомотива» объяснил отсутствие Глушенкова и Баринова в итоговом составе сборной

Главный врач московского «Локомотива» Игорь Калюжный высказался о непопадании футболистов железнодорожников Максима Глушенкова и Дмитрия Баринова в окончательный состав сборной России на июньский сбор, в рамках которого российская национальная команда сыграет с Беларусью. Ранее Глушенков заявил, что играл в матче 30-го тура РПЛ с «Балтикой» (3:1) на обезболивающих и не вошёл в окончательный состав сборной из‑за травмы.

«Мы всегда на связи с тренерским и медицинским штабами сборной России. Обсуждая каждый вызов наших футболистов, оцениваем все риски, связанные со здоровьем отдельных игроков. Поэтому принимаем совместное решение, кто имеет накопительные эффекты по ходу сезона. В частности, это касается июньского тренировочного сбора, на который не поедут Глушенков и Баринов. При этом абсолютных противопоказаний, запрещающих им принимать участие в матчах чемпионата России, у нас не было», — приводит слова Калюжного «Матч ТВ».

Напомним, сборная России сыграет с Беларусью 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.