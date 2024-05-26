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Врач «Локомотива» объяснил отсутствие Глушенкова и Баринова в итоговом составе сборной

Врач «Локомотива» объяснил отсутствие Глушенкова и Баринова в итоговом составе сборной
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Главный врач московского «Локомотива» Игорь Калюжный высказался о непопадании футболистов железнодорожников Максима Глушенкова и Дмитрия Баринова в окончательный состав сборной России на июньский сбор, в рамках которого российская национальная команда сыграет с Беларусью. Ранее Глушенков заявил, что играл в матче 30-го тура РПЛ с «Балтикой» (3:1) на обезболивающих и не вошёл в окончательный состав сборной из‑за травмы.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 8'     0:2 Карпукас – 66'     1:2 Лисакович – 76'     1:3 Сулейманов – 88'    

«Мы всегда на связи с тренерским и медицинским штабами сборной России. Обсуждая каждый вызов наших футболистов, оцениваем все риски, связанные со здоровьем отдельных игроков. Поэтому принимаем совместное решение, кто имеет накопительные эффекты по ходу сезона. В частности, это касается июньского тренировочного сбора, на который не поедут Глушенков и Баринов. При этом абсолютных противопоказаний, запрещающих им принимать участие в матчах чемпионата России, у нас не было», — приводит слова Калюжного «Матч ТВ».

Напомним, сборная России сыграет с Беларусью 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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