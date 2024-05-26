Агент Эраковича: Страхиня всегда верил в чемпионство «Зенита»

Футбольный агент Зоран Павлович, представляющий интересы защитника «Зенита» Страхини Эраковича, высказался о шестом кряду чемпионстве сине-бело-голубых по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Конечно, я верил, что «Зенит» снова станет чемпионом. У них самая сильная команда, и они играют в лучший футбол в России. Несмотря на то что результаты в последнее время были не лучшими, Страхиня всегда верил в чемпионство. Это его первый сезон в России и первый титул, это очень важно. Надеюсь, он выиграет ещё и Кубок страны через неделю. Кстати, в своём дебютном сезоне в составе «Црвены Звезды» Страхиня выиграл чемпионат страны и кубок, хотелось бы, чтобы это стало традицией», — приводит слова Павловича «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Эракович присоединился к «Зениту» летом 2023 года. В нынешнем сезоне серб провёл 36 матчей за сине-бело-голубых и записал на свой счёт три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.