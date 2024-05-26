Футболисты «Балтики» обратились к болельщикам команды после вылета из РПЛ

Пресс-служба «Балтики» опубликовала видео с обращением футболистов калининградского клуба к болельщикам команды после вылета из Российской Премьер-Лиги.

«Слова благодарности лучшим болельщикам, которые на протяжении всего сезона гнали нашу команду вперёд и дома, и на выезде.

Ваша невероятная поддержка не раз помогала нам переворачивать матчи, возвращаться в игру, добиваться результата. Где бы мы ни играли – мы никогда не оставались одни. На всех стадионах нашей страны рядом с нами были вы», — говорится в сообщении в телеграм-канале калининградского клуба.

Напомним, «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 26 очков за 30 матчей. Следующий сезон калининградцы проведут в Мелбет Первой лиге.

При этом «Балтика» в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 2 июня. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.