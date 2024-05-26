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Bild: «Айнтрахт» считает, что Трапп растерял форму из-за «сексуально помешанной» девушки

Bild: «Айнтрахт» считает, что Трапп растерял форму из-за «сексуально помешанной» девушки
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Франкфуртский «Айнтрахт» считает, что спад игровой формы 33-летнего вратаря команды Кевина Траппа может быть обусловлен его отношениями с супермоделью Изабель Гулар. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, Гулар отвлекает Траппа от футбола, поскольку она является «сексуально помешанной». Подчёркивается, что вратарь потерял концентрацию и больше не выкладывается на тренировках.

Кроме того, супермодель советует Траппу, как ему необходимо выходить из автомобиля на публичных мероприятиях, для того, чтобы качество их совместных фотографий повышалось.

Пара состоит в отношениях с 2018 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Трапп принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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