Bild: «Айнтрахт» считает, что Трапп растерял форму из-за «сексуально помешанной» девушки

Франкфуртский «Айнтрахт» считает, что спад игровой формы 33-летнего вратаря команды Кевина Траппа может быть обусловлен его отношениями с супермоделью Изабель Гулар. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, Гулар отвлекает Траппа от футбола, поскольку она является «сексуально помешанной». Подчёркивается, что вратарь потерял концентрацию и больше не выкладывается на тренировках.
Кроме того, супермодель советует Траппу, как ему необходимо выходить из автомобиля на публичных мероприятиях, для того, чтобы качество их совместных фотографий повышалось.
Пара состоит в отношениях с 2018 года.
Напомним, в нынешнем сезоне Трапп принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
Известные дети спортсменов: