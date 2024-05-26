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Скопинцев: упущенный титул — это ужасно. Обидно за фанатов, которые могли пировать

Скопинцев: упущенный титул — это ужасно. Обидно за фанатов, которые могли пировать
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Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями после поражения в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0), которое не позволило бело-голубым стать чемпионами России.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Разочарование, большое разочарование. Нет ответа, почему всё так сложилось. Моменты были, вроде бы нас не зажало.

Вообще это, конечно, ужасно, очень грустно. Особенно из-за болельщиков, которые столько лет ждали, они такой путь преодолели. Могли сейчас пировать, праздновать. Очень плохие чувства. За всех обидно: и за себя, и за фанатов в первую очередь», — сказал Скопинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

Турнирная таблица РПЛ

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