Скопинцев: упущенный титул — это ужасно. Обидно за фанатов, которые могли пировать

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями после поражения в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0), которое не позволило бело-голубым стать чемпионами России.

«Разочарование, большое разочарование. Нет ответа, почему всё так сложилось. Моменты были, вроде бы нас не зажало.

Вообще это, конечно, ужасно, очень грустно. Особенно из-за болельщиков, которые столько лет ждали, они такой путь преодолели. Могли сейчас пировать, праздновать. Очень плохие чувства. За всех обидно: и за себя, и за фанатов в первую очередь», — сказал Скопинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: